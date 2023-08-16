Игорь Руденя приехал на стройплощадку ДОКБ в Твери и провел там совещание

После осмотра стройплощадки губернатор провел там же во временно устроенном помещении выездное совещание. Фото: ПТО

16 августа губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев проинспектировали строительство Детской областной клинической больницы в Твери. Глава региона также провел там же в выездное совещание по выполнению работ на объекте.

«На данный момент на объекте полностью выполнено погружение свай, идет устройство фундамента блока «В», вертикальной гидроизоляции подвала, железобетонных конструкций первого и подземного этажей», - сообщила пресс-служба областного правительства.

На стройплощадке ДОКБ. Фото: ПТО

«Получили положительное заключение госэкспертизы и по медицинскому оборудованию. Теперь наращиваем объемы работ. Важно, что нам активно помогает Федерация», - отметил глава региона на совещании после осмотра стройплощадки.

Согласно проекту новый комплекс ДОКБ будет рассчитан на 420 коек и 13,5 тыс. посещений пациентов в год. Запланировано открытие 17 отделений. Это будет здание из пяти надземных этажей и одного цокольного.

Также на совещании был обсужден будущий ремонт подъездной дороги от Петербургского шоссе до возводимой ДОКБ и улицы Болотникова. Их планируется привести в порядок в 2024-2025 годах.

Открытие нового комплекса Детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер медицинской помощи. Он объединит ДОКБ, перинатальный центр, областную клиническую больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета.

На стройплощадке ДОКБ. Фото: ПТО