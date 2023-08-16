Студентка Тверского госуниверситета прошла практику Лиги безопасного Интернета

По результатам отбора и выполнения тестовых заданий участниками стали 16 человек Фото: t.me/ligainternet

Национальный центр помощи детям и Лига безопасного Интернета проводят заключительную неделю второго потока летней практики для школьников и студентов. По результатам отбора и выполнения тестовых заданий участниками стали 16 человек из Красноярска, Москвы, Пскова, Уфы, Новосибирска, Саратовской, Московской, Тверской областей.

"Практика появилась по запросу самих подростков, школьников, студентов, которые много нам об этом писали, просили открыть такую программу для того, чтобы получать новые знания в IT-сфере и в сфере волонтёрства", - отметила глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Среди практикантов - студентка Тверского государственного университета Мария Мосолыгина. Ребята проходят курс лекций и практических занятий по программе: "Волонтерство и помощь людям, основы цифровой грамотности, обучение проведению уроков безопасного Интернета, работа с реальными кейсами по оказанию помощи тем, кто столкнулся с опасностями в Сети".

По окончании практики каждый участник получил именной сертификат.