Проект педагога из Тверской области вошел в топ лучших профориентационных практик России

Педагог из Старицкого округа Татьяна Степанова. Фото: ПТО

Образовательный проект «Шаг к профессии» педагога Ново-Ямской школы Старицкого округа Татьяны Степановой вошел в число 50 лучших профориентационных практик России. За это Татьяна Владимировна отмечена благодарственным письмом Министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Сейчас программа «Шаг к профессии» успешно интегрирована в учебный предмет «Основы проектной деятельности». Там школьников учат связывать собственные проекты, увлечения с потенциальными профессиями их будущей жизни. Ученикам помогают в профессиональном самоопределении.

Программа Татьяны Степановой реализована в рамках общероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», который поддерживается правительством нашего региона.

"В 2023 году к проекту «Билет в будущее» присоединилось более 10 000 школьников и более 600 педагогов – навигаторов Тверской области", - сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор Игорь Руденя отмечал, что участие в таком проекте может стать отличным путеводителем в профессиональный мир для учеников школ. Вместе с тем педагогам «Билет в будущее» помогает повысить квалификацию, войти в экспертное сообщество и представить свою профориентационную разработку на всероссийском уровне. Это и сделала Татьяна Степанова.