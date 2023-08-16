В Воскресенском соборе Твери в праздник Преображения Господня освятят урожай Фото: Виктория ТУШКОВА

18 и 19 августа в Воскресенском кафедральном соборе Твери на улице Баррикадной, 1 пройдут торжества в честь праздника Преображения Господня. Праздничные службы совершит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Накануне праздника будет совершено праздничное всенощное бдение. Богослужение начнется в 17:00.

19 августа, в яблочный спас, Божественная литургия начнется в 9:00. На богослужении помолятся о восстановлении Спасо-Преображенского собора. Архиерей традиционно освятит виноград нового урожая, яблоки и другие плоды.