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НовостиОбщество16 августа 2023 11:29

В Спировском округе отремонтируют дороги по требованию прокуратуры

Прокуратура выявила нарушения при содержании дорог в Спирове
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура выявила дефекты на дорогах в Спирове

Прокуратура выявила дефекты на дорогах в Спирове

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Спировского района в ходе проверки установлено, что на муниципальных автомобильных дорогах по улицам 2-я Калининская, 3-я Калининская, Пролетарская, Пионерская, Комсомольская, Фестивальная поселка Спирово деформировано дорожное полотно.

Главе округа внесено представление об устранении нарушений.

В отношении должностного лица муниципалитета возбуждено дело об административном правонарушении, виновный оштрафован на 20 000 рублей.