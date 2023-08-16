В Спировском округе отремонтируют дороги по требованию прокуратуры

Прокуратура выявила дефекты на дорогах в Спирове Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Спировского района в ходе проверки установлено, что на муниципальных автомобильных дорогах по улицам 2-я Калининская, 3-я Калининская, Пролетарская, Пионерская, Комсомольская, Фестивальная поселка Спирово деформировано дорожное полотно.

Главе округа внесено представление об устранении нарушений.

В отношении должностного лица муниципалитета возбуждено дело об административном правонарушении, виновный оштрафован на 20 000 рублей.