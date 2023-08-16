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НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:48

В Твери молодой человек ограбил пьяного приятеля

По подозрению в грабеже полицейские задержали 22-летнего жителя Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Вместе с приятелем потерпевший выпивал в служебной машине Фото: УМВД России по Тверской области

Вместе с приятелем потерпевший выпивал в служебной машине Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 38-летний житель Твери и сообщил о грабеже.

Вместе с приятелем потерпевший выпивал в служебной машине "Газель", припаркованной на улице Склизкова. Мужчины засиделись до утра, а потом тверичанин сквозь сон почувствовал, как товарищ вытащил из кармана его брюк деньги и скрылся.

По подозрению в грабеже полицейские задержали 22-летнего местного жителя. Молодой человек сознался в содеянном.

По части 1 статьи 161 УК РФ возбуждено уголовное дело.