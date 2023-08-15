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НовостиОбщество15 августа 2023 17:55

В Твери отметят 80-ю годовщину Курской битвы

Администрация Твери опубликовала план мероприятий на 80-ю годовщину Курской битвы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери отметят 80-ю годовщину Курской битвы

В Твери отметят 80-ю годовщину Курской битвы

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В 2023 году отмечается 80-я годовщина Курской битвы. Одно из величайших сражений времен Великой Отечественной войны произошло 23 августа 1943 года.

По случаю юбилейной даты в Твери организованы памятные мероприятия.

В 11:00 на площади Победы состоится церемония возложения цветов.

В городских ДК, библиотеках, клубах по месту жительства и молодежных центрах пройдут кинопоказы, лектории, викторины, часы мужества и патриотические акции.