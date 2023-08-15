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НовостиПроисшествия15 августа 2023 17:46

В Твери внук украл у бабушки два золотых кольца

Житель Твери обокрал бабушку и стал фигурантом уголовного дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемому в краже мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Подозреваемому в краже мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратилась 75-летняя жительница Московского района Твери и сообщила о пропаже двух золотых колец. Ущерб составил 12 000 рублей.

Полицейские выяснили, что с женщиной проживает ее 22-летний безработный внук. Молодой человек ведёт асоциальный образ жизни и неоднократно требовал у родственницы деньги на алкоголь.

В кражах мужчина сознался. Кольца он сдал в ломбард.

По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.