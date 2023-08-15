В Тверской области по требованию прокуратуры блокируют запрещенные сайты Фото: Степан КАМЕНЕВ

В первом полугодии 2023 года органами прокуратуры Тверской области области выявлены сайты, содержащие недостоверные сведения о спецоперации, информацию, дискредитирующую Вооруженные Силы Российской Федерации, призывы к проведению с нарушениями массовых публичных мероприятий.

По результатам рассмотрения обращений граждан в Генпрокуратуру направлено 24 заключения о блокировке более 350 интернет-ресурсов.

В Управление Роскомнадзора по Тверской области направлено 208 заявлений о размещении запрещенных материалов. Доступ к ним заблокирован.

В суды направлено 22 иска о признании запрещенной к распространению информации о продаже оружия.