Полицейские в Твери раскрыли серию краж велосипедов

ПОдозреваемого в краже разыскала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В отдел полиции Твери обратилась 40-летняя жительница Центрального района и сообщила о краже велосипеда стоимостью 27 000 рублей. Транспортое средство было припарковано на площадке восьмого этажа многоквартирного дома и закреплено страховочным тросом.
В ходе розыска личность подозреваемого установили. Им оказался 32-летний ранее судимый житель города. Выяснилось, что мужчина причастен еще к трем эпизодам краж. Похищенный велосипед он продал, а деньги потратил.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.