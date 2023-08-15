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НовостиПроисшествия15 августа 2023 17:22

Полицейские в Твери раскрыли серию краж велосипедов

32-летний мужчина воровал велосипеды у жителей Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
ПОдозреваемого в краже разыскала полиция

ПОдозреваемого в краже разыскала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отдел полиции Твери обратилась 40-летняя жительница Центрального района и сообщила о краже велосипеда стоимостью 27 000 рублей. Транспортое средство было припарковано на площадке восьмого этажа многоквартирного дома и закреплено страховочным тросом.

В ходе розыска личность подозреваемого установили. Им оказался 32-летний ранее судимый житель города. Выяснилось, что мужчина причастен еще к трем эпизодам краж. Похищенный велосипед он продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.