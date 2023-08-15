В Твери продлены сроки гидравлических испытаний по ряду адресов

В Твери по ряду адресов продлены сроки гидравлических испытаний Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Твери по ряду адресов продлены сроки проведения гидравлических испытаний. Объявление появилось на сайте ресурсоснабжающей организации.

В частности до 18 августа отключение горячего водоснабжения продлено по адресам:

- ул. Александра Завидова ул. 3, 13/12, 14, 18, 24;

- Волоколамский пр-т 45, 47;

- ул. Коминтерна, 10(автовокзал), 63 (развл. ценр), 65 (развл. ценр), 67/2, 69, 71, 71, 77, 136;

- пер. Университетский, 2а, 4.

Гидравлические испытания по указанным адресам (дома и административные здания) проводятся с 20 июля.

Также с 20 июля проводятся испытания в домах на улице Склизкова 50, 52, 52а. С опозданием на пять дней жители по данным адресам получили воду 8 августа, а 12-го ее снова отключили на неопределенный срок из-за аварии на улице Ипподромной, 13. Ремонт там пока не начат.

"Продление проверки теплотрасс связано с увеличением объема работ", - сообщили в организации.