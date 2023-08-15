На месте снесенного парапета у детского мира в Твери установят бетонные блоки

Вместо снесенного парапета появится новая конструкция из бетонных блоков с декоративной поверхностью и ограждением из металла Фото: администрация Твери

В Твери на Тверском проспекте в рамках благоустройства снесли парапет у здания бывшего детского мира. Это заинтересовало жителей, которые начали гадать, что же теперь будет на участке.

Ход работ прокомментировала администрация города.

"На Тверском проспекте началась реализация первого этапа работ на тротуарах. Демонтирована подпорная стенка возле здания по адресу Тверской проспект, 10. На её месте будет установлена новая конструкция из бетонных блоков с декоративной поверхностью и ограждением из металла сверху", - сообщили в пресс-службе.

Ведутся работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Также, в 2023 году на всём протяжении Тверского проспекта заменят опоры уличного освещения, а линии электропередач протянут под землей.