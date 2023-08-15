В Ботаническом саду Твери цветут небесно-синие горечавки

Этот нежный цветок называется горечавка. Фото: https://vk.com/hortus/Мария Кочерова (_sensemilia_)

В Ботаническом саду Твери расцвели небесно-синие горечавки. В коллекцию сада эти красивые цветы, похожие на "колокольчики", попали из горных районов Грузии и Алтая. А вообще представители данного рода растут по всему земному шару, но больше всего в умеренной зоне Северного полушария.

"Яркость лепестков Горечавок настольно пронзительной синевы, что кажется с ней не может поспорить даже синева небес", - поэтично рассказывают об этих цветах в Ботаническом саду.

Вот несколько интересных фактов о горечавке. У этого растения очень горькие корни и листья - отсюда, вероятно, и название пошло. Но горечь эта целебна, отмечают работники Ботсада. Настои и отвары горечавки применялись в медицине с древности - для лечения желудка и печени, при судорогах и даже для лечения туберкулёза и чумы.

А сегодня горечавка используется в ликёро-водочном производстве. Вот такой удивительный цветок!