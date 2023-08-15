Общественники проверили ход ремонта улиц в историческом центре Твери Фото: Общественная палата Тверской области

Члены Общественных палат Твери и Тверской области, общественные эксперты, представители СО НКО, администрации города оценили ход ремонта в историческом центре города.

Рейд был организован по обращениям жителей, которые возмужены организацией ремонта, отсутствием временных подходов к торговым объектам, офисам, темпами и сроками проведения, удалением зелёных насаждений.

Общественники побывали на улицах Трёхсвятской, Советской, бульваре Радищева, Тверском проспекте.

На главной пешеходной улице города работы идут с задержкой. У подрядчика не было согласованной плитки. Сейчас материал доставили и работу продолжили. Перестройка грандиозная. О ней уже не раз рассказывали.

В настоящее время стало известно, что в соответствии с проектной документацией городские часы перенесут в начало бульвара Радищева. Рекламные тумбы демонтируют и установят новые арт-объекты.

Продолжаются работы на Тверском проспекте. На пересечении проспекта и бульвара Радищева установят светофор и организуют левый поворот на улицу Советскую.

По итогам встречи члены Общественных палат обратили внимание на низкую доступность информации о ходе проведения работ для горожан, отсутствие комфорта для проживающих в зоне ремонтных работ и возможностей проезда спецтранспорта.