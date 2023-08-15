Бензин в Тверской области стал одним из самых дешёвых в ЦФО

Средняя цена бензина в нашем регионе – 51,65 рубля за литр. Фото: Иван ВИСЛОВ

Тверьстат представил обновлённые данные по ценам на автомобильное топливо. Цена на бензин (в среднем) в Тверской области одни из самых низких в ЦФО.

Среди 18 регионов Центрального федерального округа, по средним ценам на бензин Тверская область в июле занимала 17-е место. Самый высокие цены зафиксированы в Москве – 54,93 рубля за литр. Минимальные – в Рязанской области – 51,58 рубля за литр. Средняя цена бензина в нашем регионе – 51,65 рубля за литр.

По бензину марки АИ-92 и марки АИ-95 Тверская область находилась на 13 и 15-м местах соответственно, марки АИ-98 – на 3-м.

А вот дизтопливо у нас одно из самых дорогих. По ценам на дизельное топливо Тверская область в июле осталась на 2 месте. Максимальные цены снова в Москве – 58,92 рублей за литр, минимальные – в Брянской области – 54,28 рубля. В Тверской области литр дизельного топлива стоит 58,2 рубля.

По ценам на газовое моторное топливо Верхневолжье в июле занимало 15-е место. Самые высоки цены наблюдались в Костромской области – 25,30 рублей за литр, минимальные – в Тульской области – 21,00 рубль. В Тверской области – 21,59 рубля за литр.