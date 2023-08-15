В районе строительства Северного обхода Твери переустроят ЛЭП

В настоящее время около стройки М-11 специалисты холдинга «Россети» выполняет реконструкцию трех магистральных ЛЭП 330 кВ. Фото: ПТО

«Россети» начали реконструкцию сетей сверхвысокого напряжения в районе создания Северного обхода Твери. Это необходимо, для строительства и безопасной эксплуатации федеральной скоростной автотрассы М-11 «Нева».

Как сообщила пресс-служба областного правительства, сейчас реконструируют три магистральные ЛЭП 330 кВ, а также производится модернизация участка магистральной линии 750 кВ «Калининская АЭС – Грибово».

Уточняется, что там будут установлены шесть анкерных опор ЛЭП 330 кВ, смонтированы усиленные изолирующие подвески. Благодаря этому будет создано необходимое расстояние от проводов до дороги, а электрооборудование получит дополнительную защиту от повреждений.

Всего же запланировано переустройство 19 линий электропередач разной мощности. При этом смонтируют порядка 2,7 км провода, установят 24 новые анкерные опоры и более 2,6 тыс. изоляторов.

Строительство Северного обхода Твери началось весной 2022 года. На встрече с главой государства 9 августа губернатор Игорь Руденя отметил, что создание Северного обхода ожидается завершить в 2024 году.

«Мы под это синхронизируем, выстраиваем нашу транспортную инфраструктуру – съезды и разъезды в направлении северо-востока, это Бежецкое направление и город Кимры. Под Северный обход у нас уже формируются новые предприятия», – отметил на встрече Игорь Руденя.