Природоохранная прокуратура потребовала убрать свалку в Тверской области

Свалка убрана по требованию прокуратуры Фото: Тверская межрайонная природоохранная прокуратура

В Тверской области после вмешательства природоохранной прокуратуры убрали несанкционированную свалку отходов на окраине деревни Старый Погост Щербининского сельского поселения Калининского округа.

Тверской межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о ликвидации свалки.

Заволжским районным судом требования удовлетворены. Силами администрации Калининского округа и регионального оператора свалка убрана. Нарушения устранены.