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НовостиОбщество15 августа 2023 14:57

Природоохранная прокуратура потребовала убрать свалку в Тверской области

На окраине деревни в Тверской области убрали несанкционированную свалку отходов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Свалка убрана по требованию прокуратуры Фото: Тверская межрайонная природоохранная прокуратура

Свалка убрана по требованию прокуратуры Фото: Тверская межрайонная природоохранная прокуратура

В Тверской области после вмешательства природоохранной прокуратуры убрали несанкционированную свалку отходов на окраине деревни Старый Погост Щербининского сельского поселения Калининского округа.

Тверской межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о ликвидации свалки.

Заволжским районным судом требования удовлетворены. Силами администрации Калининского округа и регионального оператора свалка убрана. Нарушения устранены.