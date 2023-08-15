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НовостиОбщество15 августа 2023 13:24

Врачи ДОКБ в Твери спасли подростка с тяжелой травмой головы

17-летний парень перенес несколько тяжелых операций на головном мозге и идет на поправку в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
17-летний парень перенес несколько тяжелых операций на головном мозге и идет на поправку в Твери Фото: vk.com/dokbtver

17-летний парень перенес несколько тяжелых операций на головном мозге и идет на поправку в Твери Фото: vk.com/dokbtver

В Твери врачи Детской областной клинической больницы спасли 17-летнего подростка с тяжелой травмой головы. Историю выздоровления рассказали в группе больницы в соцсети. Парень поступил на лечение в начале июля. Тяжелую травму головы он получил в результате падения на него бревна. Также сильно был травмирован позвоночник.

- Было принято решение провести несколько восстановительных операций, которые блестяще сделал заведующий отделением нейрохирургии нашей больницы, врач-нейрохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, главный внештатный детский специалист нейрохирург Министерства здравоохранения Тверской области Леон Нганкам. Ему успешно ассистировал врач-нейрохирург Алексей Фомин, - рассказали в ДОКБ.

Подросток перенес две сложнейшие операции. Впереди - еще две, одна из них - на позвоночнике. Но пациент уже идет на поправку под чутким и внимательным наблюдением врачей.