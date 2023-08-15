Отсрочка по кредитам у жителей Тверской области превысила 1 млрд рублей

С 1января 2024 года взять каникулы на срок до полугода можно будет по любым ссудам, если доходы человека снизились больше чем на 30%. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В первом полугодии 2023 года жители Тверской области получили отсрочку по 2430 кредитам на общую сумму около 1 млрд рублей на условиях банковских программ, по 42 кредитам на 47,5 млн рублей — на условиях кредитных и ипотечных каникул. Такие цифры публикует Тверское отделение ЦБ РФ.

Кредитные каникулы-это один из вариантов реструктуризации долга, при котором заемщик на несколько месяцев освобождается от платежей. Для оформления отсрочки нужна уважительная причина: существенное снижение дохода, потеря трудоспособности или мобилизация. Ранее, каникулы предоставлялись в связи с пандемией и санкциями.

С 1января 2024 года взять каникулы на срок до полугода можно будет по любым ссудам, если доходы человека снизились больше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом или заемщик стал пострадавшим в чрезвычайной ситуации .

За январь-июнь текущего года в Тверской области проведена реструктуризация 68 кредитов малых и средних предприятий на сумму 71 млн рублей. В отношении бизнеса по государственным программам банки предоставили кредитные каникулы 34 предпринимателям на сумму 32,3 млн рублей, реструктуризацию по собственным программам — также 34 предприятиям, объем задолженности которых составил 38,7 млн рублей.

« По автокредитам ограничение составит 1,6 млн рублей, по кредитным картам — 150 000 рублей, по остальным кредитам и займам — 450 000 рублей. Чтобы воспользоваться льготным периодом, нужно предоставить кредитору документы, которые подтвердят право на каникулы», — пояснила эксперт тверского отделения Банка России Наталья Сверкунова.