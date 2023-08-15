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НовостиОбщество15 августа 2023 13:10

Прокуратура потребовала отремонтировать участок дороги в Тверской области

По требованию прокуратуры отремонтируют 33 км дороги между Тверской и Смоленской областями
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Участок дороги отремонтируют по требованию прокуратуры

Участок дороги отремонтируют по требованию прокуратуры

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В прокуратуру Жарковского района обратился с жалобой на состояние дороги Жарковский-Гороватка-Устье местный житель. Участок протяженностью 33 км, между Тверской и Смоленской областями, разрушен, стерта разметка, разбиты обочины.

Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление к Дирекции территориального дорожного фонда и Министерству транспорта Тверской области об устранении выявленных нарушений.

Требования судом удовлетворены, устранение нарушений контролирует прокуратура.