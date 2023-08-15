У здания бывшего детского мира в Твери снесли каменный парапет

У здания бывшего детского мира снесли каменный парапет Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери снесли каменный парапет у здания бывшего детского мира на Тверском проспекте. В 90-е угол с пересечением Новоторжской был особым местом притяжения. Здесь назначали свидания, торговали валютой, мобильными телефонами и золотыми цепочками.

Но это уже история, как и сам парапет, который убрали 14 августа в рамках благоустройства центра города.

Масштабные ремонтные работы сейчас ведутся на Тверском проспекте. Что будет на месте парапета, пока неизвестно. Рядом находится тротуар, а на высоте шести ступенек - потрепанное временем здание детского мира, которое с трудом вписывается в концепцию обновленного проспекта.

Среди горожан есть мнение, что на "пятачке" будет парковка или еще одна автобусная остановка.