В Тверской области председатель Госдумы РФ провёл совещание по развитию агропрома Нечерноземья

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и Губернатор Игорь Руденя посетили предприятия ГК «АгроПромкомплектация» в Тверской области. Фото: ПТО

15 августа в Тверской области с рабочей поездкой находится председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. В Конаковском округе он проводит выездное совещание Совета Государственной Думы РФ, посвященное вопросам развития агропромышленного комплекса в условиях Нечерноземья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Участие в обсуждении принимают руководители фракций в Госдуме РФ, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители Тверской области в верхней и нижней палатах Федерального Собрания РФ.

«Верхневолжье занимает третье место в Центральном федеральном округе по индексу производства сельскохозяйственной продукции. По итогам 2022-го объёмы сельхозпроизводства увеличились почти на 15%. В текущем году продолжается динамика прироста поголовья животных, увеличивается производство скота и птицы на убой, растёт продуктивность молочного стада и объем производства молока, обеспечен прирост посевов сельскохозяйственных культур,» - сообщают в областном правительстве.

АПК – одна из наиболее привлекательных отраслей для инвестиций в регионе. В сельском хозяйстве Верхневолжья реализуется и планируется к реализации 16 крупных инвестпроектов с вложением порядка 73 млрд рублей и созданием более 3500 рабочих мест.

Перед совещанием Вячеслав Володин, Игорь Руденя, Дмитрий Патрушев и делегация Госдумы РФ посетили производственные площадки предприятия «Агропромкомплекстации» в Конаковском округе - животноводческий молочный комплекс в деревне Ручьи, Дмитрогорский молочный завод, а также ознакомились с ходом кормозаготовительных работ и образцами сельхозтехники.