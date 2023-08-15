В Тверской области полицейские проводят антинаркотическую операцию "Мак"

Полицейские проводят операцию "Мак" Фото: Виктория ТУШКОВА

14 августа в Тверской области стартовала межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Мак-2023". Мероприятия нацелены на выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркотических растений, а также пресечение незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили в УМВД России по Тверской области операция "Мак" проводится в два этапа с августа по сентябрь. В ней принимают участие сотрудники всех правоохранительных структур региона, а также органы исполнительной власти.

О фактах распространения и употребления наркотических средств, а также культивирования наркотикосодержащих растений и очагах их дикого произрастания жители могут анонимно сообщить в полицию по телефонам: (4822) 52-26-00 (дежурная часть УМВД России по Тверской области), (4822) 42-23-10 (дежурная часть УМВД России по городу Твери) или 02 (с мобильного 102).

Получить консультацию по вопросам диагностики, лечения и медицинской реабилитацииможно по телефонам Тверского областного наркодиспансера: (4822) 72-13-80, 55-95-90.