В Твери 22 августа отметят День государственного флага

В Твери отметят День государственного флага
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. В Твери по случаю праздника подготовлена программа мероприятий.
В 11:00 на площади Славы состоится церемония поднятия государственного флага.
В 17:00 на сцене городского сада начнется праздничный концерт.
В историческом парке "Россия - моя история" пройдет патриотическая акция "Цвета родной страны". Время проведения уточняется.
Тематические беседы, викторины, мастер-классы организованы в библиотеках города, клубах по месту жительства.