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НовостиОбщество15 августа 2023 11:15

В Твери 22 августа отметят День государственного флага

Программа празднования Дня государственного флага в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери отметят День государственного флага

В Твери отметят День государственного флага

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. В Твери по случаю праздника подготовлена программа мероприятий.

В 11:00 на площади Славы состоится церемония поднятия государственного флага.

В 17:00 на сцене городского сада начнется праздничный концерт.

В историческом парке "Россия - моя история" пройдет патриотическая акция "Цвета родной страны". Время проведения уточняется.

Тематические беседы, викторины, мастер-классы организованы в библиотеках города, клубах по месту жительства.