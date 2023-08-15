В Твери 22 августа отметят День государственного флага

В Твери отметят День государственного флага Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. В Твери по случаю праздника подготовлена программа мероприятий.

В 11:00 на площади Славы состоится церемония поднятия государственного флага.

В 17:00 на сцене городского сада начнется праздничный концерт.

В историческом парке "Россия - моя история" пройдет патриотическая акция "Цвета родной страны". Время проведения уточняется.

Тематические беседы, викторины, мастер-классы организованы в библиотеках города, клубах по месту жительства.