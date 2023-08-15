В Твери транспортная полиция изъяла у наркосбытчика 98 свёртков с наркотиками

Наркотики изъяли у задержанного при досмотре, а также из указанного им тайника. Фото: пресс-служба Линейного отдела МВД РФ на станции Тверь.

Транспортные полицейские задержали наркосбытчика из города Бологое, прибывшего в Тверь за крупной партией синтетического наркотика. При 38-летнем мужчине обнаружили пакет с 50-ю свёртками с белым порошкообразным веществом. Помимо этого, задержанный указал место тайника, из которого изъяли ещё 48 аналогичных свертков.

Мужчину задержали на территории Бурашевского (Крупского) путепровода. Как он сообщил полицейским, в областную столицу он приехал, чтобы забрать наркотики. Распространить их планировал в городе Бологое.

Экспертиза подтвердила, что вещество, изъятое у наркосбытчика и из тайника, оказалось наркотиком общей массой свыше 110 граммов.

«Следствием Тверского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе Линейного отдела МВД РФ на станции Тверь.

Расследование продолжается.