Рядом с гостиницей в Ржеве установят новый арт-объект

Авторский арт-объект - механизм плетения канатов установят в Ржеве Фото: vk.com/cremg

19 августа в Ржеве состоится открытие первого паблик-арт объекта "Не попасть в просак". Проект представляет собой конструкцию, показывающую механизм плетения канатов. В прошлом Ржев славился этим ремеслом.

Объект установят у гостиницы на улице Октябрьской, 8а. На открытии выступят представители Центра развития экономики малых городов и Администрации Ржевского муниципального округа.

Мероприятие начнется в 16:30. С 17:00 до 19:00 для гостей подготовлена культурно-развлекательная программа: открытый лекторий, выставка старых фотографий, творческие матер-классы для взрослых и детей, музыкальные выступления.

Мероприятия пройдут в рамках проекта "Паблик-арт объекты в малых городах", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Уникальные авторские арт-объекты появятся в трех городах Тверской области.