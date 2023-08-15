В двух школах Тверской области обеды детям готовили в аварийных печах

Прокуратура выявила нарушения в двух школах Тверской области Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Бельского района в ходе проверки в Дунаевской и Кавельщинской школах выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Установлено, что в столовых школ горячие обеды для учащихся готовили в аварийных печах. Проверки и ремонт устройств не проводились.

Директорам школ внесены представления, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении должностных лиц муниципальных образовательных учреждений возбуждены дела об административном правонарушении и выданы предупреждения.