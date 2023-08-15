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НовостиОбщество15 августа 2023 8:41

В Твери госавтоинспекторы штрафуют пешеходов-нарушителей

Рейд "Пешеход" провели инспекторы ГИБДД на улице в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери госавтоинспекторы штрафуют пешеходов-нарушителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери госавтоинспекторы штрафуют пешеходов-нарушителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери сотрудники ГИБДД провели рейд по профилактике нарушений среди пешеходов и водителей, которые не пропускают пешеходов на дорогах.

За время мероприятия, с 7 по 13 августа, составлено 116 административных материалов: 74 - в отношении пешеходов и 42 - в отношении водителей.

По данным региональной Госавтоинспекции, с начала 2023 года на дорогах Твери произошло 64 ДТП с участием пешеходов, травмы получили 65 человек.