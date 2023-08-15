В Твери госавтоинспекторы штрафуют пешеходов-нарушителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери сотрудники ГИБДД провели рейд по профилактике нарушений среди пешеходов и водителей, которые не пропускают пешеходов на дорогах.

За время мероприятия, с 7 по 13 августа, составлено 116 административных материалов: 74 - в отношении пешеходов и 42 - в отношении водителей.

По данным региональной Госавтоинспекции, с начала 2023 года на дорогах Твери произошло 64 ДТП с участием пешеходов, травмы получили 65 человек.