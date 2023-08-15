В Тверской области в 2024 году построят врачебную амбулаторию в Конаковском районе

В поселке Новозавидовский построят врачебную амбулаторию. Графика: Яндекс карты

В Конаковском округе в поселке Новозавидовский в 2024 году построят и откроют врачебную амбулаторию. Пресс-служба областного правительства сообщает, что госконтракт на разработку проектно-сметной документации и строительство здания учреждения заключен.

Новое здание амбулатории необходимо, о чем не раз сообщали и местные жители.

Планируется, что площадь здания будет более 1500 кв. м. Амбулатория будет обслуживать, жителей Новозавидовского сельского поселения и близлежащих населенных пунктов: Мокшино, Козлово и Завидово.

Строительство медицинского объекта включено в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области на 2021-2025 годы». По ней же в регионе вводят детские поликлиники в Кимрах, Твери, Торжке и другие медучреждения. Об этом губернатор Игорь Руденя доложил Президенту России 9 августа.

Также сообщается, что в 2023 году в регионе должны установить 27 мобильных ФАПов и шесть амбулаторий.