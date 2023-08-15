88-летнюю бабушку, которая двое суток провела в лесу, спасли в Тверской области

Бабушка двое суток провела в лесу до того, как ее нашли волонтеры Фото: vk.com/poisk_konakovo

Еще одну историю чудесного спасения рассказали волонтеры ВПСО "Сова" Конаково. В лесах Тверской области заблудилась 88-летняя местная жительница. Женщина пошла за грибами и не вернулась домой. Заявку на поиск подали родственники. Оказалось, что в лесу бабушка находится уже вторые сутки, но шансы на спасение есть.

В 20:00 волонтеры объявили экстренный сбор подразделений Конакова и Твери, определили зону поиска, подготовили карты и в 20:30 отправляются в лес.

В полночь радиоэфир разрывает сообщение «Бабушка найдена! Жива!». Ее нашли по маленькой бутылочке от воды. Бабушка крепко спала рядом и на зов не откликалась. Она промокла, сильно замерзла, идти не могла. Потребовалась эвакуация.

Через труднопроходимый лес ее вынесли две группы волонтеров.

- В 3:40 группа эвакуации вышла на труднопроезжую дорогу, где ждал внедорожник одного из волонтеров. Бабушку усадили в машину, остальные волонтеры добрались в штаб пешком. В 4:00 бабушку передали ожидающему ее экипажу скорой помощи, - рассказал координатор ВПСО «Сова» Дмитрий с позывным «Дип».

Еще одна жизнь спасена!

14 августа родственники сообщили, что бабушка чувствует себя хорошо. Она сильно стерла ноги, но не унывает - отлежится три дня и снова отправится в лес, ведь лес для нее - жизнь.