В Тверской области полицейские разыскали украденный велосипед

Полицейские разыскали похищенный велосипед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Удомли обратилась 64-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из подсобного помещения на территории домовладения у нее украли велосипед за 10 000 рублей. Дверь в помещение была не заперта.

Полицейские стали искать велосипед по описанию. Отработали на причастность к краже ранее осужденных лиц. Подозреваемым оказался 30-летний местный житель. Велосипед изъяли и вернули владелице.

По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.