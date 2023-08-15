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НовостиПроисшествия15 августа 2023 6:29

В Тверской области полицейские разыскали украденный велосипед

Из частного дома жительницы Тверской области украли велосипед
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские разыскали похищенный велосипед

Полицейские разыскали похищенный велосипед

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Удомли обратилась 64-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из подсобного помещения на территории домовладения у нее украли велосипед за 10 000 рублей. Дверь в помещение была не заперта.

Полицейские стали искать велосипед по описанию. Отработали на причастность к краже ранее осужденных лиц. Подозреваемым оказался 30-летний местный житель. Велосипед изъяли и вернули владелице.

По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.