Мошенники обманули в Интернете жителя Тверской области на 520 000 рублей

Мошенники обманули мужчину под видом инвестиций в криптовалюту Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 34-летний житель города Кимры. Мужчина хотел заработать в интернете и вложиться в криптовалюту. По ссылке он перешел в мессенджер, где с ним связался консультант.

Потерпевший поверил, что сможет и заработать и вложил 30 000 рублей. Позже от наставника мужчина узнал, что его денежные средства умножились на два.

На следующий день потерпевший на волне азарта перевел еще 490 тысяч, "заработав" на этом почти миллион рублей. После этого консультант удалил свой аккаунт.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.