В Твери на стройплощадке обнаружили тело пропавшего мужчины

По факту смерти мужчины СК проводит проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организована проверка по факту обнаружения тела мужчины.

Труп пропавшего ранее местного жителя, 1977 года рождения, был найден на стройплощадке жилого комплекса. Телесных повреждений и признаков криминальной смерти не обнаружено.

Следователем установлено, что 5 августа мужчина покинул место жительства и перестал выходить на связь с родственниками.

Причину смерти мужчины установят с ходе судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.