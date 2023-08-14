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НовостиПроисшествия14 августа 2023 15:57

В Твери на стройплощадке обнаружили тело пропавшего мужчины

Тело пропавшего в Твери мужчины нашли на стройплощадке, СК проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту смерти мужчины СК проводит проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту смерти мужчины СК проводит проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организована проверка по факту обнаружения тела мужчины.

Труп пропавшего ранее местного жителя, 1977 года рождения, был найден на стройплощадке жилого комплекса. Телесных повреждений и признаков криминальной смерти не обнаружено.

Следователем установлено, что 5 августа мужчина покинул место жительства и перестал выходить на связь с родственниками.

Причину смерти мужчины установят с ходе судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.