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НовостиОбщество14 августа 2023 15:49

В Твери перекроют движение в 3-м переулке Красной Слободы

Движение в 3-м переулке Красной Слободы в Твери ограничат на время коммунальных работ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекроют движение в 3-м переулке Красной Слободы

В Твери перекроют движение в 3-м переулке Красной Слободы

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат в Твери в 3-м переулке Красной Слободы с 7:00 утра 15 августа до 21:00 вечера 17 августа.

На участке от улицы Виноградова до 2-й улицы Красной Слободы будут проводиться коммунальные работы.

ООО "Тверь Водоканал" предписано организовать проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется в переулок.

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.