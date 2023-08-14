В Твери перекроют движение в 3-м переулке Красной Слободы Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат в Твери в 3-м переулке Красной Слободы с 7:00 утра 15 августа до 21:00 вечера 17 августа.

На участке от улицы Виноградова до 2-й улицы Красной Слободы будут проводиться коммунальные работы.

ООО "Тверь Водоканал" предписано организовать проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется в переулок.

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.