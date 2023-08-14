19-летнюю наркозакладчицу задержали полицейские в Тверской области

У задержанной обнаружили свертки с наркотическим веществом Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с оперативниками Вышневолоцкого наркоконтроля на арендованной квартире в Вышнем Волочке была задержана 19-летняя жительница города Бологое. Девушку подозревают в сбыте наркотиков. Подробности сообщили в УМВД России по Тверской области.

У злоумышленницы полицейские обнаружили и изъяли пять свертков с веществом, которое она собиралась разложить в тайники-закладки. Внутри оказалось психотропное вещество.

Оперативники установили, что до задержания курьер успела сбыть девять аналогичных свертков в Бологое. Подозреваемая созналась в содеянном.

По части 3 статьи 30 и части 3 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигурантка арестована, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают каналы поступления запрещенных веществ.