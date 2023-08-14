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НовостиОбщество14 августа 2023 14:45

Жители Тверской области могут задать вопросы по качеству школьных товаров

Роспотребнадзор Тверской области запустил "горячую линию" по качеству школьных товаров
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Роспотребнадзор ответит на вопросы по качеству школьных товаров в Тверской области

Роспотребнадзор ответит на вопросы по качеству школьных товаров в Тверской области

Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области с 14 по 25 августа организует "горячую линию" по вопросам качества и безопасности школьных товаров.

Жители могут проконсультироваться по телефонам: (4822) 42-28-80 (доб.165, 164), (4822) 34-47-71. Звонки принимаются с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Круглосуточный бесплатный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.