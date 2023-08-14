Жители Тверской области могут задать вопросы по качеству школьных товаров

Роспотребнадзор ответит на вопросы по качеству школьных товаров в Тверской области Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области с 14 по 25 августа организует "горячую линию" по вопросам качества и безопасности школьных товаров.

Жители могут проконсультироваться по телефонам: (4822) 42-28-80 (доб.165, 164), (4822) 34-47-71. Звонки принимаются с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Круглосуточный бесплатный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.