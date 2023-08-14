В Тверской области почтили память сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны

На Мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское почтили память погибших под Белым советских солдат из Сибири. Фото: ПТО

14 августа в Бельском округе на Мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское прошел митинг-реквием в память о павших на тверской земле в боях за Родину во время Великой Отечественной войны уроженцев Сибири. Приветствие участникам и гостям памятного мероприятия направил губернатор Игорь Руденя.

«В ожесточенных боях на бельской земле в 1942 году бойцы из Сибири отдали свои жизни за Отчизну, проявив беспримерное мужество, силу духа и несгибаемый характер. Память об их подвиге навсегда связала сибирские регионы и Верхневолжье. Сегодня Белый заслуженно носит почетное звание «Город воинской доблести» и является одним из центров поисковой работы, - отметил Игорь Руденя. - Сердечно благодарю ветеранов, делегации сибирских регионов, представителей поисковых отрядов и всех жителей Бельского муниципального округа за сохранение памяти о павших героях и патриотическое воспитание молодежи».

На Мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское. Фото: ПТО

Участие в митинге-реквиеме приняли поисковые отряды, юнармейцы, делегации из муниципалитетов Верхневолжья, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Нижегородской, Московской областей, Красноярского края, местные жители. К присутствующим обратились депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, президент Фонда поддержки Мемориала Славы воинам-сибирякам Михаил Хетчиков, руководство округа и другие почётные гости.

Мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское во время памятных мероприятий. Фото: ПТО

Участники митинга возложили цветы к Мемориалу Славы и почтили память воинов-сибиряков минутой молчания.

Мемориал в деревне Плоское был открыт 14 августа 1996 года. Там упокоены более 12,5 тысячи погибших солдат, подавляющее большинство - воины-сибиряки 6-го Сибирского добровольческого стрелкового корпуса. В ожесточенных боях на бельской земле сибиряки приняли на себя один из главных ударов фашистской армии в ходе наступательной операции «Марс».

Также 14 августа на Петропавловском кладбище в Белом торжественно перезахоронили останки 423 советских воинов, поднятых поисковыми отрядами в ходе нынешней Вахты Памяти. В церемонии участвовали представили поисковых отрядов из городов Белый, Нелидово, Твери, Нижегородской, Новосибирской и Московской областей, Перми, Ханты-Мансийска, Москвы, Красноярского края, Кемерово, а также родственники павших солдат из разных уголков страны.