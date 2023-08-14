Участникам СВО из Тверской области переданы автомобиль и гумпомощь

Землякам, проходящим службу в зоне проведения специальной военной операции, переданы автомобиль и гуманитарная помощь от жителей Тверской области. Фото: ПТО

По поручению губернатора Игоря Рудени воинскому подразделению в зоне СВО, где проходят службу 54 наших земляка, передан автомобиль УАЗ. Также бойцам направлен гумгруз, собранный жителями региона.

В состав гумгруза вошли генераторы, маскировочные сети, пленка для укрытия, медикаменты, средства личной гигиены. Также военнослужащим переданы письма от детей и посылки от родственников.

Военнослужащий подразделения поблагодарил собиравших вещи жителей Верхневолжья и правительство региона.

О работе по поддержке военнослужащих-участников СВО и их семей губернатор Игорь Руденя доложил 9 августа Президенту РФ.

Глава региона сообщил, что уже отправлено более 500 тонн гуманитарной помощи.