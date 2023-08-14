В нескольких городах Тверской области пройдет спортивный фестиваль «Семейная команда»

В Твери, Удомле, Ржеве и Торопце пройдет спортфестиваль «Семейная команда». Графика: рдш.рф

19 августа в Твери, Удомле, Ржеве и Торопце проведут спортивный фестиваль «Семейная команда». Соревнования организуют в рамках Всероссийского проекта «Движение первых».

Напомним, что «Движение первых» - российское объединение детей и молодежи, которое образовано по распоряжению Президента РФ. В Тверской области «Движение первых» уже объединяет свыше 6000 школьников и студентов. Возглавляет координационный совет организации в регионе губернатор Игорь Руденя.

На спортивном фестивале «Семейная команда» будут организованы массовые зарядки от профессиональных тренеров, красочные фотозоны, мини-турниры по командным видам спорта, заезды на самокатах и велосипедах. Также запланированы забеги с семейными фотоснимками, сделанными на площадке фестиваля.

Фестиваль «Семейная команда» пройдет на территориях:

- исторического парка «Россия – Моя история» в Твери (наб. реки Лазури, 9А), начало в 10:00;

- ФОКОТа «Горизонт» в Ржеве (микрорайон Тетерино), начало в 10:00;

- лыжной базы в Удомле (ул. Зеленая, 12), начало в 11:00;

- стадиона «Торопчанин» (ул. Октябрьская, 68), начало в 11:00.

Для участия в фестивале необходимо собрать команду от двух до 10 человек и заполнить заявку (на каждого участника отдельно) по ссылке далее.