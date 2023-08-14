В Тверской области водитель на иномарке врезался в столб

В аварии пострадал пассажир автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области
ДТП произошло 13 августа на улице Пушкина, в Торопце, Тверской области.
По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель на автомобиле "Ауди 80" не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и врезался в бетонный столб.
В результате аварии травмы получил пассажир "Ауди". Ему оказали медицинскую помощь.
Всего за выходные на территории Тверской области, с 11 по 13 августа, произошло 14 ДТП, вкоторых пострадали 20 человек, в том числе четверо детей.