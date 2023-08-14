Дом с дыркой в крыше на улице Мичурина в Твери обследовала комиссия

Дом на улице Мичурина обследовала комиссия Фото: прокуратура Тверской области

В Твери комиссия администрации города обследовала дом с дыркой в крыше, расположенный на улице Мичурина 6/34. Ведется мониторинг состояния здания.

Напомним, что о плачевном состоянии строения сообщили жители в соцсети. Во время сильного ливня дыру им пришлось "латать" старыми зонтиками и подставлять тазики, чтобы вода не лилась на голову.

По факту сообщения следователем Заволжского межрайонного следственного отдела Твери и прокуратурой была организована проверка и приняты меры реагирования.

"В ближайшее время будет заключен договор на проведение технического обследования за счет бюджетных средств для того, чтобы провести ремонтные работы либо признать дом аварийным", - прокомментировали ситуацию с домом в пресс-службе администрации Твери.