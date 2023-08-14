Руководство нелегального детского лагеря в Кимрах оштрафовали на 500 000 рублей

Нелегальный детский лагерь в Соболево закрыли Фото: прокуратура Тверской области

Кимрская межрайонная прокуратура Тверской области завершила проверку по факту деятельности нелегального детского лагеря в деревне Соболево.

Установлено, что АНО «Центр народного образования» и ее директор основали лагерь без заключения Управления Роспотребнадзора по Тверской области. Лагерь не числился в реестре организаций отдыха и оздоровления детей.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности. Детей пришлось срочно вывозить.

"Безопасность жизни и здоровья детей в период их нахождения в лагере с круглосуточным пребыванием обеспечена не была. По выявленному факту прокуратурой приняты меры реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 500 тысяч рублей. Судом деятельность организации отдыха детей признана незаконной. Юрлицу и директору запрещено вести данную деятельность до получения официальных разрешений.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) продолжается.