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НовостиПроисшествия14 августа 2023 10:06

Тело жителя Владимирской области обнаружено на берегу Волги в Тверской области

В Тверской области проводится проверка по факту гибели мужчины в реке Волга
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проводит проверку по факту гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проводит проверку по факту гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины. Тело было обнаружено на берегу Волги, вблизи села Никитское Калязинского округа.

Личность погибшего установлена. Известно, что житель Владимирской области отдыхал в кругу знакомых.

Следователь выезжал на место происшествия. Опрошены очевидцы. Телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.