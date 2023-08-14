Тело жителя Владимирской области обнаружено на берегу Волги в Тверской области

СК проводит проверку по факту гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины. Тело было обнаружено на берегу Волги, вблизи села Никитское Калязинского округа.

Личность погибшего установлена. Известно, что житель Владимирской области отдыхал в кругу знакомых.

Следователь выезжал на место происшествия. Опрошены очевидцы. Телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.