На рынке труда Тверской области открыто 20,6 тысяч вакансий

С начала 2023 года региональной службой занятости трудоустроено свыше 3400 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области открыто 20,6 тыс. вакансий. Смогли найти работу с начала 2023 года через региональную службу свыше 3400 граждан.

"По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, на предприятиях региона наиболее востребованы специалисты обрабатывающих производств: инженеры-конструкторы и технологи, операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, швеи, техники по наладке и испытаниям, фасовщики и другие. Всего заявлено более 4,8 тыс. таких рабочих мест", - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Также много вакансий - 4,1 тыс. - открыто в сфере госуправления и обеспечения безопасности. Требуются военнослужащие, инспекторы, пожарные, механики-водители, авиационные механики (техники) по приборам и электрооборудованию и другие специалисты.

Также весьма востребованы врачи, медсестры, соцработники, воспитатели, учителя, автомеханики, токари, продавцы, комплектовщики.

Через службу занятости можно обучиться новой специальности или повысить профессиональную квалификацию. В 2023-м такой возможностью в регионе решили воспользоваться 775 граждан.