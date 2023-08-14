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НовостиОбщество14 августа 2023 8:42

В Тверской области в 2023 году уже реализованы 110 проектов ППМИ

В регионе воплотили в жизнь 110 из запланированных 297 проектов Программы поддержки местных инициатив
Алексей АНДРЕЕВ
110 проектов Программы поддержки местных инициатив реализовано в Тверской области.

110 проектов Программы поддержки местных инициатив реализовано в Тверской области.

Фото: ПТО

В регионе 11-й год действует Программа поддержки местных инициатив. В 2023 году ППМИ у нас 297 проектов, 110 из них уже реализованы.

«За прошедшие годы программа подтвердила свою высокую эффективность, – считает губернатор Игорь Руденя. – По инициативе жителей и при их непосредственном участии отремонтировано или создано более 2 тысяч социально важных объектов – это водопроводы, дороги и дворовые территории, детские и спортивные площадки, уличное освещение».

К примеру, в селе Старое Сандово Сандовского округа благоустроена зона отдыха, в Заклинье Рамешковского округа установлена детская спортплощадка, а в Оленино обустроены трибуны на стадионе.

Пресс-служба областного правительства напомнила, что проекты ППМИ выбирают сами жители. Граждане также собирают часть денег на реализацию проектов, при этом большую часть средств выделяют из областного бюджета, также участвует муниципалитет и спонсоры от бизнеса.