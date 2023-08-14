Три человека пострадали в ДТП на проспекте Чайковского в Твери

В ДТП на проспекте в Твери пострадали три человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло в Твери на спроспекте Чайковского у дома №17 14 августа.

31-летняя женщина-водитель на автомобиле "Фольксваген Тигуан" проезжала перекресток на желтый сигнал светофора и столкнулась с автомобилем "Фольксваген Поло", под управлением 22-летнего водителя, который ехал на разрешающий зеленый свет.

В аварии пострадали водитель "Фольксвагена Тигуан", водитель и пассажирка "Фольксвагена Поло". Водители трезвые.