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НовостиПроисшествия14 августа 2023 8:24

Три человека пострадали в ДТП на проспекте Чайковского в Твери

На перекрестке в Твери столкнулись две машины, три человека пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП на проспекте в Твери пострадали три человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП на проспекте в Твери пострадали три человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло в Твери на спроспекте Чайковского у дома №17 14 августа.

31-летняя женщина-водитель на автомобиле "Фольксваген Тигуан" проезжала перекресток на желтый сигнал светофора и столкнулась с автомобилем "Фольксваген Поло", под управлением 22-летнего водителя, который ехал на разрешающий зеленый свет.

В аварии пострадали водитель "Фольксвагена Тигуан", водитель и пассажирка "Фольксвагена Поло". Водители трезвые.