Стоматолог из Брянска зачитал рэп, лежа на операционном столе в Твери

Роман Галынский (на фото справа) зачитал рэп для своего преподавателя Максима Страхова (слева), лежа на операционном столе Фото: VK/Максим Страхов

В операционной Центра имени Аваева в Твери пациент хирургического отделения зачитал рэп во время операции. Случай произошел 12 августа.

"В моей операционной бывало разное - во время хирургических вмешательств пациенты читали и писали стихи, рассказывали истории, пели классику и эстраду, иногда совершали обряды молитв на самых разных языках. Но такое у меня впервой!" - рассказал кандидат мед наук, хирург-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Максим Страхов в соцсети.

На операционном столе оказался бывший студент хирурга, доктор-стоматолог из Брянска, молодежный рэпер Роман Галынский. Ему оперировали ногу. Во время операции Роман зачитал рэп и был награжден аплодисментами. Операция прошла успешно.

Ранее Максим Страхов поделился видео как его пациентка во время операции по удалению тромбов в ОКБ Твери, под анестезией, исполнила шлягер Людмилы Зыкиной "Оренбургский пуховый платок".