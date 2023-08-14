Два человека пострадали в ДТП на автодороге в Тверской области

В ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки Фото: Бежецкая Госавтоинспекция

Авария произошла 11 августа на 78 км автодороги Вышний Волочек - Бежецк - Сонково, в Максатихинском округе Тверской области.

Как сообщили в Бежецкой Госавтоинспекции, 74-летний водитель, управляя автомобилем "Опель", нарушил правила и не пропустил автомобиль "Шахман", под управлением 49-летнего водителя.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир "Опеля". С травмами пострадавших госпитализировали в Бежецкую ЦРБ.