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НовостиПроисшествия14 августа 2023 7:00

Два человека пострадали в ДТП на автодороге в Тверской области

74-летний водитель на "Опеле" совершил ДТП с пострадавшими в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки Фото: Бежецкая Госавтоинспекция

В ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки Фото: Бежецкая Госавтоинспекция

Авария произошла 11 августа на 78 км автодороги Вышний Волочек - Бежецк - Сонково, в Максатихинском округе Тверской области.

Как сообщили в Бежецкой Госавтоинспекции, 74-летний водитель, управляя автомобилем "Опель", нарушил правила и не пропустил автомобиль "Шахман", под управлением 49-летнего водителя.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир "Опеля". С травмами пострадавших госпитализировали в Бежецкую ЦРБ.