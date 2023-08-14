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НовостиОбщество14 августа 2023 6:31

Прокуратура потребовала восстановить работу ФАПа в поселке Тверской области

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Тверской области возобновит работу по требованию прокуратуры
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура потребовала возобновить работу ФАПа

Прокуратура потребовала возобновить работу ФАПа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что более четырех лет фельдшерско-акушерский пункт в поселке Кафтино находится в ненадлежащем состоянии и не работает. К нему прикреплены 120 человек. Они обслуживаются Тимковским отделением общей врачебной практики, расположенным в 8 км.

Прокурор направил в суд иск к Минздраву Тверской области о возложении обязанности финансово обеспечить работу пункта и к Бологовской ЦРБ - об организации работы.

Требования удовлетворены, решение в законную силу не вступило.