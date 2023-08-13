Ботанический сад приглашает жителей Твери на забег улиток

В Твери пройдет забег улиток Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

20 августа в Ботаническом саду Тверского госуниверситета состоится один из самых веселых семейных праздников "В погоне за летом!".

Главным событием дня станет забег виноградных улиток. Улитку-участника можно выбрать в саду или принести с своего питомца-чемпиона. Отдельные забеги будут организованы для ахатин и других видов улиток.

Для гостей сада выступит хор "Тверские голоса", пройдут творческие мастер-классы. Желающие смогут увидеть выставку хищных растений и прогуляться по Зеленому дому с тропическими растениями.

Вход платный. Дети до 6 лет бесплатно. Начало в 12:00.